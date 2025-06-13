Routes et autoroutes : le programme national de maintenance 2026 entre en action

Dans le cadre de ses missions de préservation et de modernisation du réseau routier national, le Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures de Base, sous la direction de M. Abdelkader Djellaoui, lance ce samedi 10 janvier 2026 une opération de maintenance au niveau de la sortie du tunnel de Chaoua à Khraïssia, sur la Rocade 2 d’Alger. Selon le communiqué diffusé, cette initiative s’inscrit dans le programme 2026, visant à renforcer et moderniser l’ensemble du réseau routier et autoroutier national.

Détaillant, pour l’année 2026, un programme d’investissement ambitieux sera lancé, visant à moderniser et renforcer l’ensemble des infrastructures routières et des autoroutes nationales. a commencer par l’élimination de 29 points noirs, à savoir , repeindre plus de 31 000 km de marquages horizontaux et le remplacement de 2832 m linéaires de joints de dilatation sur le réseau autoroutier.51 km d’autoroutes, 1000 km de routes nationales et 100 km de routes wilayales feront l’objet d’opérations de renforcement. Sont aussi prévus, des travaux de nivellement couvriront 600 km de routes nationales et 500 km de routes wilayales.

La maintenance des ouvrages d’art, une prioritaire 2026

Avec un parc de 120 ouvrages d’art sur le réseau national et 60 ouvrages d’art sur le réseau wilayal feront aussi objet d’interventions programmées.

