Routes et grands chantiers : suivi renforcé des programmes complémentaires à Tissemsilt et Djelfa

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djaloui, a présidé mercredi à Alger une réunion de coordination consacrée à l’examen de l’état d’avancement du programme de développement du réseau routier.

Selon un communiqué du ministère, la rencontre a porté sur les opérations de duplication, d’entretien, de modernisation et de mise à niveau des routes, ainsi que sur la situation des programmes complémentaires décidés par le Président de la République au profit des wilayas de Tissemsilt et Djelfa, en plus du suivi des grands projets en cours à l’échelle nationale.

M. Djaloui a instruit les services compétents d’accélérer la cadence des chantiers, d’élaborer un plan d’action immédiat et d’assurer un suivi régulier sur le terrain pour lever les obstacles et respecter les délais de réalisation, tout en poursuivant la mise en œuvre des orientations arrêtées lors des précédentes réunions.

