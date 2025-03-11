Routes, tunnels et voies ferrées : Béjaïa au centre des grands chantiers nationaux

En visite de travail à Béjaïa, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base A.Djelaoui, a inspecté trois projets structurants : la réhabilitation des tunnels de Kherrata, la pénétrante autoroutière reliant le port à l’autoroute Est-Ouest, et le doublement de la ligne ferroviaire Béjaïa–Béni Mansour. Des réalisations majeures destinées à moderniser les réseaux de transport et à soutenir le développement économique régional.

Le ministre, en déplacement dans la willaya, a tenu à constater de près l’état d’avancement de ces infrastructures stratégiques destinées à fluidifier le trafic, renforcer la sécurité et stimuler l’activité économique locale, à commencer par la réhabilitation des tunnels de Kherrataun passage vital pour la mobilité régionale, Les travaux engagés visent une réhabilitation complète des ouvrages afin de rehausser les standards de sécurité et réduire les risques d’accidents. Le chantier comprend la pose de revêtements étanches, la modernisation de l’éclairage et de la ventilation, ainsi que l’intégration de dispositifs de surveillance conformes aux normes internationales.

La seconde halte du ministre a concerné la pénétrante autoroutière reliant le port de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest, un projet majeur pour la compétitivité du port et l’ouverture économique de la wilaya.

Le ministre a pris connaissance de l’avancement des tronçons restants, notamment entre les points kilométriques 11 et 16, dont la livraison est prévue avant la fin de l’année par l’entreprise chinoise CRCC. Il a également insisté sur la finalisation simultanée de l’échangeur de Sidi Aïch (PK 43), afin d’assurer une mise en service cohérente et continue du tracé.

Doublement de la ligne ferroviaire Béjaïa – Béni Mansour : moderniser la mobilité

durant la troisième étape de la visite :le ministre a inspecté, le projet de doublement de la ligne ferroviaire Béjaïa–Béni Mansour, long de 87 km, conçu pour une vitesse d’exploitation de 160 km/h.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de modernisation du transport ferroviaire et de désenclavement logistique des zones portuaires.

Le ministre a rappelé la nécessité pour les entreprises de maintenir le rythme des travaux et de respecter les délais contractuels, afin d’assurer une mise en service rapide et conforme aux exigences de qualité.

R.N.