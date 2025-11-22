Sécurité ferroviaire : Vossloh et Athena Industrial scellent un partenariat stratégique autour de la technologie ARCD

Vossloh, acteur mondial majeur des systèmes de fixation innovants, des solutions de aiguillage et des services numériques pour garantir des réseaux ferroviaires sûrs d’infrastructure ferroviaire, a annoncé, le partenariat stratégique conclu avec la société canadienne Athena Industrial Services afin d’étendre à l’international la technologie Advanced Rail Condition Detection (ARCD), un système avancé de détection autonome des défaillances de voie.

Une technologie ARCD selon le fabricant, déjà déployé à plus de 1 200 unités et ayant permis la détection de plus de 100 rails cassés, est conçu pour surveiller de manière autonome l’état des voies et repérer les trains dans les zones dépourvues de signalisation. L’intégration dans Vossloh connect renforcera les outils de maintenance prédictive et de surveillance des actifs proposés aux gestionnaires d’infrastructures.

il s’agit d’un deuxième contrat durant ce mois de novembre, la première semaine de novembre a été marqué par un contrat-cadre pluriannuel avec l‘opérateur ferroviaire italien Rete Ferroviaria Italiana (RFI) pour la fourniture d’aiguillages destinés aux lignes à grande vitesse existantes en Italie. Le contrat est conclu pour une durée de six ans. D’autres accords portent sur la fourniture de cœurs manganèse et d’autres composants pour aiguillages. Le volume total des contrats s’élève à plus de 100 millions d’euros. La livraison des premiers aiguillages est prévue pour 2025.

Le groupe FS (Ferrovie dello Stato Italiane), auquel appartient RFI, investit massivement dans l’extension et la maintenance du réseau ferroviaire à grande vitesse italien. L’objectif est d’améliorer la capacité, la ponctualité et l’expérience client. L’Italie dispose déjà de plus de 1 000 km de lignes à grande vitesse au sein d’un réseau d’environ 16 900 km et prévoit de nouvelles connexions, telles que celle reliant Salerne à Reggio de Calabre, qui constituera un corridor stratégique nord-sud.