Entretien du réseau autoroutier Est-Ouest : Trois segments critiques placés en priorité absolue par le ministère

Dans le cadre de la série de réunions périodiques consacrées au suivi des activités du secteur, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Abdelkader Djellaoui, a présidé dans la matinée de ce jeudi 27 novembre 2025, au siège du ministère, une séance de travail dédiée au suivi de l’avancement des études d’expertise relatives à l’entretien de plusieurs tronçons de l’autoroute Est–Ouest, ainsi que du second contournement de la capitale. Il a été également porté sur l’évaluation des travaux d’entretien en cours sur plusieurs segments du réseau autoroutier.

Selon le communiqué,La rencontre s’est tenue en présence des cadres centraux du ministère, ainsi que des directeurs généraux de l’Algérienne des Autoroutes, de l’Office national de contrôle technique des travaux publics, de l’Entreprise algérienne d’études des équipements publics, en plus de représentants de la Société d’études techniques de Sétif.

Au cours de la réunion, le ministre a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources techniques et humaines disponibles afin de finaliser et de livrer les études relatives à l’entretien des tronçons de l’autoroute Est–Ouest avant la fin de la semaine prochaine, en particulier sur les « points noirs » suivants :le tronçon El Jabahia – Bouderbala, le tronçon Birtouta – Khemis El Khechna, et le tronçon Aïn Smara à Constantine.

Il a souligné l’importance de lancer immédiatement les travaux de maintenance dès l’achèvement de ces études.

Le ministre a également appelé à la mobilisation de l’ensemble des cadres, ingénieurs et travailleurs de l’Algérienne des Autoroutes pour assurer un suivi rigoureux et une exécution efficace des projets d’entretien du réseau autoroutier.

En conclusion, M. Djellaoui a réaffirmé le rôle essentiel des bureaux d’études et de l’Office national de contrôle technique des travaux publics dans le suivi de la qualité et le respect strict des normes d’entretien des autoroutes.