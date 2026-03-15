Transport guidé : réunion de coordination au ministère des Travaux publics

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellouli, a présidé ce dimanche une réunion consacrée au suivi des projets de transport guidé et à l’examen de leur état d’avancement, selon un communiqué du ministère.

Cette rencontre a permis de passer en revue la situation des projets en cours ainsi que le niveau d’avancement des travaux, tout en examinant les perspectives futures dans ce domaine.



La réunion s’est tenue en présence des cadres centraux du ministère, ainsi que du directeur général de l’Entreprise Métro d’Alger et de ses collaborateurs, précise la même source.