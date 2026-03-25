Vossloh AG prévoit un CA en 2026 situé entre 1,56 et 1,66 milliard d’euros.

Dans une interview publiée le 19 mars 2026 sur son site officiel, Oliver Schuster, PDG de Vossloh AG, revient sur les résultats records de l’exercice 2025. Entre l’acquisition majeure de Sateba et une transition numérique accélérée, le géant de l’infrastructure ferroviaire change de dimension.

Lors de la présentation de ses états financiers, l’équipementier ferroviaire allemand Vossloh AG a confirmé un changement de dimension historique. Porté par une croissance organique robuste et l’intégration stratégique de Sateba, le groupe franchit des seuils symboliques tant sur son carnet de commandes que sur sa rentabilité. Pour la première fois dans l’histoire de la firme de Werdohl, le carnet de commandes à la clôture de l’exercice a dépassé la barre du milliard d’euros. Si l’on intègre l’apport de Sateba, les prises de commandes culminent à 1,399 milliard d’euros.« C’est un immense vote de confiance de la part de nos clients », a souligné Oliver Schuster, rappelant que l’investissement dans le rail est devenu une priorité absolue pour les États souhaitant combler leur « dette sociétale » en matière de mobilité durable

Cap sur 2026 : IA et Maintenance Prédictive

Vossloh ne compte pas s’arrêter là. Grâce à une obligation hybride de 250 millions d’euros récemment émise, le groupe prévoit de nouvelles acquisitions, notamment dans le secteur du numérique. L’objectif est clair : transformer l’infrastructure ferroviaire grâce à l’intelligence artificielle et aux capteurs pour proposer une maintenance prédictive à ses clients. Le groupe anticipe déjà une année 2026 encore plus forte avec un chiffre d’affaires prévisionnel situé entre 1,56 et 1,66 milliard d’euros.