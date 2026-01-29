L’inauguration de la ligne ferroviaire Béchar–Tindouf–Gara Djebilet (950 km) ne constitue pas seulement une avancée infrastructurelle pour l’Algérie. Pour l’Union internationale des chemins de fer (UIC), elle représente surtout un cas d’école illustrant la manière dont de grands acteurs industriels peuvent faire du rail l’ossature d’une stratégie de développement globale, intégrée et respectueuse de l’environnement.

Dans son communiqué sur sa page e-news, l’UIC salue cet exemple de grands acteurs industriels qui adoptent le transport ferroviaire dans le cadre d’une stratégie de développement globale et respectueuse de l’environnement. L’UIC souligne également la rapidité de progression du projet, rendue possible par une coordination efficace entre l’ensemble des parties prenantes partageant une vision commune. Cette convergence entre autorités publiques, agences spécialisées, entreprises de réalisation et opérateur ferroviaire démontre, selon l’organisation internationale, ce qu’il est possible d’accomplir lorsque la gouvernance de projet est alignée sur des objectifs stratégiques clairs. parmi les acteurs clé , elle cite l‘Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, membre éminent de l’UIC .

La ligne Béchar–Tindouf–Gara Djebilet relie un gisement minier stratégique à l’écosystème industriel et logistique national, tout en assurant un service voyageurs au profit des populations du Sud-Ouest. Le rail y joue un double rôle : vecteur de compétitivité économique et outil de cohésion territoriale. Le train circule sur le plus long viaduc d’Afrique, qui s’étend sur 4 111 kilomètres au-dessus du lit de l’Oued Dawra. Sa capacité de 32,5 tonnes par essieu permet le transport de marchandises importantes, ainsi que de passagers. précisant , la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF), membre de l’UIC depuis 1929, exploite actuellement deux trains de voyageurs au départ de Tindouf et de Béchar. Pour l’organisation, l’exemple algérien confirme que le rail demeure l’outil privilégié des stratégies industrielles modernes cherchant à concilier performance logistique, développement territorial et transition environnementale.