CSCEC Algérie au Kahraba Expo 2025 : un acteur qui s’impose dans les énergies renouvelables

CSCEC Algérie annonce sa participation au Salon international de l’électricité, de l’énergie, des énergies renouvelables et de l’éclairage – Kahraba Expo 2025, qui se tiendra à partir de ce lundi l17 novembre 2025 au Palais des Expositions SAFEX – Alger, au pavillon CASBAH.

Déjà bien implantée sur le marché algérien, l’entreprise s’est distinguée ces dernières années en gagnant des parts de marché stratégiques dans le secteur des énergies renouvelables, grâce à des projets de grande envergure et à des solutions technologiques compétitives.

Lors de cette édition, CSCEC Algérie présentera :ses innovations énergétiques,ses réalisations majeures dans les infrastructures et le renouvelable et ses technologies de pointe répondant aux besoins actuels de la transition énergétique en Algérie.

Les visiteurs auront l’occasion d’échanger avec les équipes de CSCEC Algérie pour découvrir les projets en cours, comprendre son expertise croissante dans le domaine du renouvelable, et explorer de nouvelles perspectives de partenariat explique le communiqué de l’entreprise.