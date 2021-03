Digitalisation des ports : Le groupe Serport se dote d’une nouvelle Filiale APCS

Le Groupe Services Portuaires -Serport- a procédé, à la création d’une nouvelle filiale détenue à 100%, dénommée Algerian Port Community System, par abréviation « APCS », qui aura pour mission principale la mise en place, la gestion et le développement et la maintenance de la Plateforme Communautaire Portuaire d’échanges de données numériques. Le projet de décret exécutif portant sur l’exploitation de la plateforme en question, a été adopté et validé le 17 Février 2021 lors de la réunion du Gouvernement.Cette plateforme, vise la dématérialisation des formalités du passage portuaire de marchandises ainsi que l’automatisation des processus y afférents.

Elle intègrera la gestion électronique de l’ensemble des formalités portuaires liées au passage des marchandises par les ports, depuis l’annonce de l’arrivé du navire jusqu’à la livraison des marchandises aux réceptionnaires.