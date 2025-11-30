In Salah : Suivi du chantier des RN01 et RN52

Le secrétaire général du ministère des Travaux publics, Ali Boularbah, a réuni dimanche les responsables du secteur pour examiner l’avancement de deux projets majeurs : 60 km de modernisation sur la RN01 et 48 km de renforcement sur la RN52 à In Salah.

Le ministère exige une accélération immédiate, la levée des obstacles et le rattrapage des retards. Une commission sera dépêchée dans les prochains jours pour un suivi rapproché, en vue de boucler les travaux avant le lancement du programme 2026.

