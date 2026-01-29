Infrastructures routières : plusieurs projets avancent à travers le pays

Les chantiers de modernisation et de réhabilitation des routes et ouvrages d’art se poursuivent à travers plusieurs wilayas, visant à améliorer la fluidité du trafic et la sécurité routière, précise le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base dans un communiqué.

Sur le terrain, les équipes techniques et les entreprises mobilisées poursuivent les opérations de réalisation, de maintenance et de modernisation des routes, autoroutes et ouvrages d’art, explique le ministère, dans le cadre de la dynamique que connaît le secteur.

Djelfa : amélioration du réseau routier

Dans la wilaya de Djelfa, les travaux de réalisation de la couche de roulement en béton bitumineux se poursuivent sur le chemin de wilaya n°189, notamment sur le tronçon reliant Messaad à El-Majbara, précise le ministère.

Les opérations pour le dédoublement de la route nationale n°1 se poursuivent également sur la section reliant le tronçon central au carrefour Messaad–Idrissia, explique le ministère.

Souk Ahras : dédoublement de la RN16

À Souk Ahras, le projet de dédoublement de la route nationale n°16 entre Souk Ahras et El-Mechrouha, sur une distance de 17 kilomètres, avance de manière significative, précise le ministère. Les équipes travaillent sur les ouvrages d’art, le terrassement et l’aménagement de la chaussée, explique le ministère.

Khenchela et Tébessa : entretien et réhabilitation

Dans les wilayas de Khenchela et Tébessa, plusieurs opérations d’entretien et de réhabilitation sont en cours, notamment sur la route nationale n°83, afin d’améliorer les conditions de circulation et de renforcer la sécurité, précise le ministère.

Béjaïa : mise en service d’un nouveau tronçon

À Béjaïa, les équipes finalisent les travaux sur un nouveau tronçon de la pénétrante reliant la wilaya à l’autoroute Est-Ouest, explique le ministère, dans le cadre du renforcement de la connectivité régionale.

Alger : extension du métro et aménagement de la route touristique

Dans la capitale, les travaux se poursuivent dans le cadre du projet d’extension du métro, avec la réalisation de la station Taleb Abderrahmane sur le tronçon reliant la Place des Martyrs à Bab El Oued, précise le ministère.

Les travaux d’aménagement de la route touristique reliant Palm Beach, Staoueli et Zéralda se poursuivent également, explique le ministère.

Mobilisation de l’entreprise SAPTA

Le ministère souligne par ailleurs la mobilisation de l’entreprise publique SAPTA, qui réalise plusieurs ouvrages d’art et infrastructures dans plusieurs wilayas, notamment à Tébessa, Oum El Bouaghi, Djelfa, Tiaret, Souk Ahras et Alger, précise le ministère, avec le respect des normes techniques et des standards de qualité.