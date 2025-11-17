La ventilation, l’électricité, le chauffage, la climatisation, la plomberie au menu du Sivecc 2025

L’ouverture de la 6ᵉ édition du Salon International de la Ventilation, Électricité, Chauffage, Climatisation, Plomberie et Anti-incendie (SIVECC) est annoncé pour ce lundi 17 novembre 2025, au Palais des expositions les pins Maritimes d’Alger.

Organisé par MS PUB, cet événement qui se déroule du 17 au 20 novembre, a réussi à s’imposer au fil de chaque édition, et réunira pour cette 6ème , plus de 160 exposants nationaux et internationaux sur une surface de 15 000 m², représentant 20 pays dont la Chine, la Turquie, la France, l’Italie, les Émirats arabes unis et les États-Unis, precise le communiqué de l’organisateur.

En parallèle de l’exposition, un programme riche de 25 conférences et ateliers de formation permettra aux participants d’échanger sur les thématiques clés de la sécurité incendie, des nouveaux matériaux, de la performance énergétique et des technologies de demain conclut le communiqué.