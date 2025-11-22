Maintenance matériel roulant : CAF décroche un contrat de 500 M€ au Brésil

CAF, le leader européen a signé un contrat avec Trivia Trens SA, filiale du groupe brésilien Comporte, pour la maintenance complète de 107 rames électriques, opérant sur les lignes 11, 12 et 13 de São Paulo.

pour un montant 500M€.

Les rames seront équipées de la plateforme numérique LeadMind, permettant maintenance prédictive et optimisation de la disponibilité.Cette solution assure la surveillance en temps réel des paramètres critiques,Les lignes concernées transportent près de 800 000 voyageurs par jour dans la région métropolitaine de São Paulo. Ce contrat de 24 ans, d’une valeur d’environ 500 millions d’euros, est l’un des plus importants contrats de services jamais conclus par l’entreprise filiale de l’espagnole et consolide la position de CAF comme acteur majeur du secteur ferroviaire au Brésil. CAF rappelle, qu’il opère au Brésil depuis 1998, développant des projets de fourniture et de maintenance de trains pour de nombreux opérateurs brésiliens, dont CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) à São Paulo, Metrô de São Paulo, CBTU à Recife et Belo Horizonte, et TRENSURB dans la région métropolitaine de Porto Alegre, pour une valeur totale avoisinant les 3 milliards d’euros.