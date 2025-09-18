Ports et chemins de fer, la priorité du nouveau ministre des travaux publics Abdelkader Djaloui

Nommé il y a quelques jours , lors du dernier remaniement, à la tête du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djaloui a entamé ses fonctions en recevant les responsables des principales agences du secteur, notamment, les directeurs généraux de l’ANRIP, de l’ANESRIF, du Groupe de réalisation des chemins de fer (GCF) et du Groupe GEICA, le nouveau ministre annonce une gestion plus stricte et coordonnée pour concrétiser les ambitions stratégiques du secteur.

Les discussions ont porté notamment sur l’avancement du projet d’extension du port phosphatier d’Annaba et de celui du port de Djendjen, ainsi que sur les programmes d’investissement ferroviaire, dont les lignes minières Est et Ouest et l’étude du futur axe Alger–Tamanrasset. Le ministre a également examiné la progression des activités du GCF, récemment créé, et les missions d’accompagnement technique du Groupe GEICA.

À l’issue des réunions, M. Djaloui a insisté sur l’importance de la coordination et de la rigueur dans l’exécution des engagements contractuels afin de garantir la réussite des projets à dimension stratégique, en particulier les ports et les lignes minières.

Le ministre a par ailleurs appelé le GCF à élargir ses activités à la maintenance ferroviaire, en partenariat avec la Société nationale des transports ferroviaires, et à renforcer sa coopération avec les entreprises nationales pour soutenir la dynamique économique et accroître les capacités du secteur.