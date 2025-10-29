Region: SAPTA finalise la trémie du giratoire de la Pépinière avant le 1er novembre

La Société nationale des ponts et ouvrages d’art (SAPTA) vient de signer une nouvelle réussite technique en achevant, dans les délais, les travaux de la trémie du giratoire de la Pépinière à Oran. L’infrastructure sera mise en service à l’occasion du 1er novembre, marquant ainsi une étape clé dans la modernisation du réseau routier de la capitale de l’Ouest.

Ce chantier d’envergure, mené avec rigueur et professionnalisme, témoigne du savoir-faire des ingénieurs, cadres et ouvriers de la SAPTA, qui ont travaillé sans relâche pour respecter le calendrier fixé. L’entreprise publique a su conjuguer exigence technique et respect des normes de sécurité, tout en garantissant la qualité de l’ouvrage.

Située sur un axe à forte circulation, la trémie du giratoire de la Pépinière représente un ouvrage stratégique pour la ville d’Oran. Elle permettra de désengorger un point noir majeur du trafic urbain, réduisant considérablement les embouteillages et améliorant la fluidité et le confort des automobilistes.

En livrant cette infrastructure avant la date symbolique du 1er novembre, la SAPTA confirme son rôle central dans le développement des infrastructures nationales et réaffirme la capacité du génie algérien à relever les défis techniques les plus complexes.

Avec ce nouveau succès, l’entreprise publique s’inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation urbaine d’El Bahia, portée par la volonté de doter Oran d’infrastructures à la hauteur de son essor économique et démographique.

Farid O.