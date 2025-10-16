Renforcement du partenariat algéro-italien dans les infrastructures : le ministre Abdelkader Djaloui reçoit l’ambassadeur d’Italie à Alger

Les relations algéro-italiennes poursuivent leur dynamique positive. Ce jeudi 16 octobre 2025, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djaloui, a reçu à son cabinet l’ambassadeur d’Italie en Algérie, M. Alberto Cutillo, à la demande de ce dernier.

Cette rencontre, placée sous le signe du dialogue et de la coopération, a permis de réaffirmer la solidité des liens historiques entre l’Algérie et l’Italie, ainsi que la volonté partagée des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique dans le domaine des infrastructures et des grands travaux publics. Les échanges ont porté sur les perspectives d’élargissement de la coopération bilatérale, notamment à travers la promotion de l’innovation, le transfert d’expertise et le développement conjoint de projets structurants. L’objectif affiché : élever la qualité des réalisations, tout en consolidant les compétences techniques et managériales des deux parties. M. Djaloui et M. Cutillo ont, par ailleurs, réitéré leur engagement à poursuivre le travail commun pour bâtir un avenir prometteur des relations algéro-italiennes dans le secteur des infrastructures.