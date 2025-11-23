Projet ferroviaire Gara Djebilet–Béchar : accélération sur les tronçons finaux

En tournée dans les wilayas de Béchar et Béni Abbès, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a passé en revue l’avancement de la pose de la voie ferrée sur plusieurs tronçons du chemin de fer minier Ouest.À travers ces inspections, le ministre a souligné la dimension stratégique de cette infrastructure destinée à connecter le gisement de Gara Djebilet au réseau national, et à impulser une nouvelle dynamique de développement dans le Sud-Ouest du pays.

Depuis la base de vie du projet à Tindouf, M. Djellaoui a réaffirmé que la ligne minière ouest sera achevée avant la fin de l’année 2025, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné sa mise en service dès début 2026. Au PK 811, où se construit la gare de Tindouf, le ministre a insisté sur le respect strict des normes techniques et l’accélération des travaux. Sur le tronçon PK 805–785, il a supervisé la pose des rails et instruit les entreprises de travailler 24h/24 afin de respecter les délais. Au PK 787 et 769, M. Djellaoui a inspecté plusieurs ouvrages d’art réalisés par Cosider TP, SEROR et Sapta. Sur les 45 ouvrages prévus le long de la ligne (soit 20 km cumulés), 42 sont déjà réceptionnés et les 3 derniers seront achevés cette semaine. Les services techniques ont indiqué que 750 km de rails sont posés, et que l’avancement sur les 200 km restants progresse à un rythme soutenu. Le ministre a rappelé que 380 km ont été posés en 45 jours (8,7 km/jour), performance qu’il a attribuée à la mobilisation de l’expertise nationale.

Un chantier structurant pour le Sud-Ouest Dans la wilaya de Béni Abbès, quatre ouvrages d’art entièrement achevés ont été présentés au ministre, illustrant la montée en puissance des capacités nationales engagées sur ce projet stratégique. La visite s’est poursuivie sur le long tronçon Oum Lassel – Hamaguir (440 km), où le ministre a inspecté les ponts des PK 237, 234 et 226, désormais dans leurs dernières étapes techniques, ainsi qu’un chantier de pose au PK 234. Saluant les progrès réalisés sur les ouvrages d’art, il a ordonné l’intensification des opérations de pose de la voie afin d’accélérer l’achèvement de ce segment majeur du corridor minier.