CATERPILLAR CÉLÈBRE LA PRODUCTION DE SON 175 000 BULLDOZERS SERIE D6

Construites à East Peoria, dans l’Illinois, les deux premières unités commémoratives étaient des bulldozers à entraînement électrique Cat D6 XE, représente , la symbole d’une longue histoire d’innovation de la gamme de bulldozers moyens. Une genèse de 35ans, au service des travaux publics . Trente-cinq ans après son lancement, Caterpillar a célébré le succès à la sortie de son 175 000 unités commémoratives en mai dernier . un évènement qui s’est déroulé a huit clos imposé par le Coronavirus a indiqué lundi 27 juillet , dans un communique du premier constructeur mondial des engins Caterpillar.

Le Cat D6 XE est le premier bulldozer à entraînement électrique au monde à offrir la conception de pignons surélevés. Il bénéficie d’une structure solide mais légère, offrant un équilibre optimal de la machine pour le nivellement sans avoir besoin d’un outil arrière ou d’un contrepoids. Les technologies Cat GRADE intégrées, telles que l’assistant de pente standard et Cat GRADE avec 3D en option, contribuent à augmenter la productivité globale du chantier jusqu’à 50%. Offrant jusqu’à 35% de consommation de carburant améliorée, le bulldozer présente une conception durable avec des composants mis à jour, de longs intervalles d’entretien et une maintenance planifiée prolongée pour réduire les coûts d’entretien et de maintenance jusqu’à 12%.

Goodfellow Bros., un entrepreneur familial de quatrième génération basé à Wenatchee, dans l’État de Washington, a reçu l’une des unités D6 XE, client de longue date de Caterpillar et propriétaire de bulldozers Cat multi-unités. Avant d’être mis dans la saleté à Hawaï, Goodfellow prévoit de présenter le nouveau bulldozer commémoratif lors de lacélébration du 100e anniversaire de l’entreprise, prévue pour 2021.

Holt Cat de San Antonio, Texas, a pris possession du deuxième bulldozer commémoratif D6 XE. La relation de longue date entre Caterpillar et Holt remonte aux origines de l’entreprise lorsque Benjamin Holt a inventé le tracteur à chenilles Caterpillar en 1904. La conception du bouteur D6 XE incarne 116 ans d’innovation continue depuis le premier Caterpillar de Holt. Le concessionnaire prévoit de l’utiliser pour promouvoir les bulldozers Cat Next Generation lors de futurs événements clients.

Le bulldozer commémoratif D6 a été expédié au concessionnaire canadien Finning Cat, où il a été vendu à Midwest Pipelines Inc., basée à Spruce Grove, en Alberta.L’héritage de la propriété de Cat MTTT remonte à 39 ans à la société sœur du Midwest, Pidherney’s Inc. de l’Alberta, lorsque le fondateur Merv Pidherney a acheté son premier bulldozer, un Cat D6D. La flotte combinée de bulldozers d’aujourd’hui compte près de 100 personnes, et les entreprises restent détenues et exploitées par la famille, se spécialisant dans les projets de champs pétrolifères, civils et de transport.

Les bulldozers Cat D6 et D6 XE sont fabriqués exclusivement à East Peoria, Ill., Et Grenoble, France, avec d’autres modèles de la gamme de bulldozers moyens. En outre, Caterpillar fabrique des bouteurs moyens Cat à Piracicaba, au Brésil, et à Rayong, en Thaïlande, pour répondre aux besoins du marché mondial.