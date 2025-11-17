Holcim El-Djazaïr crée l’événement : première femme chauffeur poids-lourd en Algérie et premier camion électrique pour une logistique plus durable.

Holcim El-Djazaïr franchit une étape majeure dans l’inclusion professionnelle en annonçant l’intégration de la première femme chauffeur poids-lourd en Algérie, fruit du programme « Women on Wheels – WoW », développé avec ses transporteurs partenaires. Ce parcours de formation certifiante, déployé sur près de deux ans, vise à renforcer les compétences en sécurité, conduite et éco-conduite selon les standards internationaux.

Toujours selon son communiqué, le cimentier confirme son engagement, dans une transformation durable de sa chaîne logistique, l’entreprise place la sécurité et la co-responsabilité au cœur de sa démarche qui passe par par une préqualifécation stricte de 100 % des fournisseurs, la formation annuelle de 1 300 chauffeurs,, l’équipement de 3 000 poids-lourds en systèmes IVMS, et en fin par les programmes de prévention et de valorisation des conducteurs exemplaires.

Sur le volet technologique, Holcim El-Djazaïr déploie depuis quelque mois , le premier camion poids-lourd 100 % électrique en Algérie et trois chariots élévateurs électriques, confirmant ainsi son engagement pour une logistique plus propre et plus efficiente.

Avec ces avancées, Holcim El-Djazaïr réaffirme son rôle de leader responsable, œuvrant pour une logistique nationale plus sûre, plus inclusive et plus durable.

K.A .