L’ICE AU SALON BATIMATEC 2021 – PAVILLON G1

L’ICE – Agence Italienne pour le Commerce Extérieur – Section pour la promotion des échanges de l’Ambassade d’Italie, organise la participation officielle de l’Italie au 23éme Salon BATIMATEC -Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics – qui se déroulera du 7 au 11 Novembre prochain à la Safex d’Alger. Le BATIMATEC est le rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur et le plus important Salon sur le Continent Africain. C’est l’occasion idéale pour les entreprises afin d’exposer et promouvoir les machines, produits et nouvelles technologies du secteur. 28 sociétés italiennes seront présentes au Pavillon G1. Elles exposeront le meilleur du know-how italien dans divers produits et services : ingénierie, installations pour terre cuite, installations de levage, machines pour le traitement du verre, équipements pour le traitement des eaux, produits en béton, accessoires pour la construction, quincaillerie, générateurs électriques, etc …L’ICE vous accueillera dans son espace d’informations afin de vous orienter et vous fournir la meilleure assistance possible. Soyez les bienvenus !

